○経済統計・イベントなど ００：００米・製造業新規受注 ００：００米・卸売在庫 ００：００米・卸売売上高 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０日・小売業販売額 ０８：５０日・商業動態統計 ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） ０９：３０豪・卸売物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２