かんぽ生命保険がこの日の取引終了後、３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。投資単位あたりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS