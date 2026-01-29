トヨタ自動車は29日、グループ全体の2025年の世界販売台数を発表し、前の年と比べて4.6%増え、およそ1132万台と過去最高を更新しました。2025年はトランプ関税で揺れた中、世界市場をターゲットにした「RAV4」などが輸出を伸ばし、アメリカでのハイブリッド車の販売が前年比で20.4%増えて111万1000台と全体を牽引しました。ドイツ・フォルクスワーゲンの2025年のグループ全体の世界販売台数は898万3