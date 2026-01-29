溌剌としたキャラクターがいちだんと際立っており、刺激的デビュー時に市街地をドライブし好印象だったアルファロメオ・ジュニアを、高速道路とワインディングで存分に走らせた。ジュニアはアルファロメオの最新エントリーモデル。4195×1780×1580mmの日本でも扱いやすいコンパクトさが魅力で、パワートレーンはIbrida（イブリダ）と呼ぶMHEVとElettrica（エレットリカ）と呼ぶ完全BEVの2種。価格レンジは420万円から565万円