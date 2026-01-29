いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では水戸の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――昨季、J２を制し、J１昇格を決めた水戸。新たなステージに挑む今季に向け、高卒２年目で８得点を決める活躍を見せて攻撃を牽引したU-22日本代表のMF齋藤俊輔はベルギーへ旅立ち、屈強なフィジカルで最終ラインを支えたDF鷹啄トラビスはC大