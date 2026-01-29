29日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9319枚だった。うちコールの出来高が5042枚と、プットの4277枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の839枚（21円安35円）。プットの出来高トップは5万円の396枚（5円安400円）だった。 コールプット 出来高前日比