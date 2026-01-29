29日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は2枚。コールの出来高トップは5万4000円の1枚（2090円）だった。プットのの合計出来高は46枚。プットの出来高トップは1万2000円の21枚（5円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格