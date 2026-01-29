公式放送局『MLBネットワーク』は28日（日本時間29日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。先発投手部門トップにタイガースのタリク・スクーバル、2位にパイレーツのポール・スキーンズを選出した。3月開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」米国代表としても出場する両輪が、文字通り現役最高の投手に選ばれている。 ■山本由伸が7位にランクイ