北海道・函館海上保安部はさきほど、せたな町を出港した漁船の乗組員と連絡がとれず、漁船が遭難した可能性があると発表しました。遭難した可能性があるのは、１月２９日午前７時半ごろにせたな町の鵜泊漁港を出港した漁船です。午後１時半ごろ、この漁船の乗組員の家族から乗組員と連絡がとれないと通報がありました。函館海上保安部によりますと、この漁船は４人乗りで、現在海上保安庁が巡視船などで捜索しているということです