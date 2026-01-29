漫画家原哲夫さん「おまえは、もう申告している！」きょう、東京・武蔵野市の税務署でスマートフォンとマイナンバーカードを使った確定申告を体験したのは、人気漫画「北斗の拳」の作画を担当した漫画家の原哲夫さん（64）です。漫画家原哲夫さん「スマホでできるのは僕らは助かります」およそ7割がスマホやパソコンで確定申告をしているということで、国税庁の担当者は「便利なのでより多くの人に使ってほしい」と話していま