月イチ企画「話題のレシピ本」、今回は“発売前からベストセラー1位”になった超手軽“おたすけレシピ”です。 【写真を見る】超カンタンなのに“高揚感”…話題の「のせごはんとかけごはん」とは？【THE TIME,】 簡単調理なのに「高揚感が味わえる」クックパッドが発表している「食トレンド大賞2025・今年の顔」にも選ばれ、SNSの総フォロワー数は130万越えという、料理家・管理栄養士の長谷川あかりさん(30)。「長谷川