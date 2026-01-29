元モーニング娘。のタレント・田中れいな（36）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。豪華なおせちを公開した。「手作りおせち＆お子様ランチおせち風時差投稿すぎるね笑」と書きだした田中。「おせちには1つ1つ意味があるって分かっとうけど好きなおかずしか入れたくないけん食べられるの作って詰めたらこんな感じのおせちになりましたお雑煮と牛すじ煮込みも」と紹介した。「伊達巻、れーなしか好きじゃないけん