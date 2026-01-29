大手精密機械メーカー「キヤノン」の御手洗冨士夫社長が交代します。現在90歳の御手洗氏が社長のポストを譲るのは3度目です。キヤノン 御手洗冨士夫 会長兼社長CEO「私は会長・CEOとして経営の方針を定めつつ、新たに社長・COOとして就任する小川副社長に伴走してもらいたい」御手洗氏は1995年に社長就任。30年以上にわたり経営を主導し、会社をグローバル企業に押し上げました。2006年には経団連会長に選ばれ、政府の経