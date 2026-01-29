初開催したバスケットボール「Bリーグ・プレミア」の新人ドラフトであいさつする島田慎二チェアマン＝29日、東京都内バスケットボールのBリーグは29日、今秋スタートの新1部「Bリーグ・プレミア」に向けた新人ドラフトを東京都内で初めて実施し、SR渋谷が1巡目1位で、全米大学体育協会1部・北コロラド大の201センチのフォワード山崎一渉を指名した。1巡目の2位では茨城が東海大のガード赤間賢人を選んだ。3位で横浜BCが新井楽