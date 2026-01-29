お笑い芸人の東野幸治（58）が28日深夜放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿27プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）に出演。妻がNetflixの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」にハマっていることを明かした。元ヤンキーの男女が14日間の共同生活を送り、真剣に恋人を探す番組。東野は「今ずっと嫁がラヴ上等見てる。大人気ですよね」とコメント。出演者のナインティナイン岡村隆史が「鳥人間コンテストよりもです