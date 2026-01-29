【Fallout ヌカ・コーラ自販機 シャドーボックス】 1月9日 発売 価格：44,000円 ドラマ「フォールアウト」のシーズン2もいよいよ残り数話となった今、毎週のように「Fallout」が盛り上がっている。そんな中1月25日まで開催されていたポップアップストア「Fallout Collection POP UP STORE」にて新発売されたグッズが、今回紹介する「Fallout ヌカ・コー