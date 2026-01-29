26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、中村奨吾について言及した。サブロー監督は「去年悔しい思いをしたと思うので、今年は彼がまたレギュラー復活するかもわからないので、ベテランも若手も競争して勝ち取ってほしい。彼らの悔しさに大いに期待しています」と期待を寄せ、「（中村に復活）してほしい。してくれたらすごい助かるんですけど、若手も黙っていないでしょ