Image: Shutterstock 2024年5月13日の記事を編集して再掲載しています。まだ時間の検証を経ていないブルーレイやDVDは、VHSを超えられるか。最近、物理メディアが再評価されつつありますね。ファンとして手元に置くためとか、ノスタルジアとかストリーミング疲れとか、いろいろ理由はありますが、Amazon Primeよりブルーレイなんて話をよく見聞きします。物理メディアの良いところは、ストリ