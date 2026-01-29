ヘイリー・ビーバーの姉アライア・ボールドウィン・アロノウ（33）が、バーでのトラブルにより懲役刑を科される可能性に直面している。ヘイリー同様、モデルとして活動をしているアライアは2024年2月、ジョージア州にあるバーで3人の従業員に対して暴行し、「使用済み」のタンポンを投げつけたとして逮捕されていた。 【写真】似てますね～姉のアライア・ボールド