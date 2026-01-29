元アイドルで女優の立花理佐(54)が29日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・大沢樹生(56)との2ショットを公開した。 【写真】これは胸熱！80年代なら大スキャンダルな2ショット 大沢とほほを寄せ合う笑顔の2ショット。「幸ちゃんの40周年ライブで20年ぶり?もっとかも子供できた報告した以来大沢樹生くんにばったり」と1月27日に行われた女優・杉浦幸の40周年記念ライブの会場で再会していたことを明かした。 さら