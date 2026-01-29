元NHK記者の岩田明子氏が29日、自身のインスタグラムを更新しセーラー服姿を公開した。 【写真】70年代セーラー服似合ってる！腕組みポーズでジロッ 「本日、旬感LIVEとれたてっ!で黒ちゃん岩ちゃん懐かしニュース喫茶が放送されます。」とカンテレの「旬感LIVEＬとれたてっ!」での企画だったと明かした。さらに「1976年が設定です。」と説明。いまどきの“JK”ではなく、50年前のスタ