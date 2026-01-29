今日29日午後4時40分、東京都豊島区池袋サンシャインから見た空です。東京23区北部の空には低く垂れこめた黒い雲がかかっています。都内を含む関東平野に雪雲や雨雲が流れ込み始めています。東京23区北部に雪雲か今夜は関東平野でも一時雪や雨。今日29日は強い冬型の気圧配置となり、関東の上空を気圧の谷が通過中です。午後4時40分現在、東京都豊島区池袋サンシャインから見た北の空は、低く垂れこめた黒い雲がかかっています。