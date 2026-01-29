今夜からあす30日(金)にかけて、日本海側を中心に大雪になる所があるでしょう。北陸や東海を中心に交通の乱れが発生する恐れがあります。気象情報のほかに交通情報もこまめに確認してください。30日にかけて北陸や東海で道路への気象影響「大」今夜から明日30日(金)にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まり、日本海側を中心に大雪になる所があるでしょう。最新の道路の気象影響予測では、影響が大きいことを示す赤色や紫色の表示