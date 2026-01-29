◆エルフィンＳ・リステッド（２月７日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月２９日、栗東トレセンアドマイヤシュラ（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）はＣＷコースで新コンビの坂井瑠星騎手がまたがり、キッコベッロ（３歳１勝クラス）を大きく追走する併せ馬を行った。鞍上が強めに追うとストライドが伸び、６ハロン８６秒２―１１秒１で併入した。見守った友道調教師は「ジョッキーも『体は