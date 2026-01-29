楽天は２９日、仙台市内の楽天モバイル最強パーク宮城で新人合同自主トレを打ち上げた。最速１５６キロを誇るドラフト１位右腕・藤原聡大（２２）＝花園大＝はレジェンド・前田健太投手（３７）から球界を生き抜く極意を得る決意だ。キャンプは１軍スタート。沖縄・金武では生きた手本と一緒に汗を流す。前田への思いを聞かれ、こう語った。「高校時代（滋賀・水口）、ピッチングフォームを参考にさせてもらったりしたので