6人組グループ・SixTONESが、2月20日発売のファッション雑誌『CanCam』（小学館）4月号から新連載を1年限定でスタートさせる。【写真】透明感あふれる…通常版表紙は田村保乃今月22日にデビュー6周年を迎え、表紙を飾る『CanCam』3月号特別版が発売中のSixTONES。船上での撮り下ろしを含む10ページの特集や“わいわい自撮り”ピンナップ付録が大きな反響を呼ぶ中、このほど新展開が発表された。連載のテーマは“街さんぽ”。