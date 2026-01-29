日本ハムの新庄剛志監督が２９日、自身のインスタグラムを更新。「今年のスローガンを責任感を持たす為に、選手会長になった清宮君に決めて貰いました」と記し、清宮の動画を投稿。「ダントツで勝つドミれ宜しくお願いしやす」と続け、２０２６年のスローガン「ＤＯＭＩれ！」を発表した。動画で清宮は「ボス、あけましておめでとうございます」と新年のあいさつに続けて「今年のスローガンはズバリ、『ドミれ』です」と新