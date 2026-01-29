厚生労働省は29日、診療報酬の不正請求などで2024年度に健康保険法に基づき、歯科を含む医療機関9施設（前年度比1施設増）の指定を取り消したと発表した。ほかに14施設が取り消し相当だったが、いずれも処分前に廃業していた。保険医の登録を取り消したのは医師5人、歯科医師12人の計17人だった。指導や監査で不正請求などが確認され、返還を求めた総額は約48億5千万円（同2億3千万円増）だった。指定取り消しとなったのは、診