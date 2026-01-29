阪神の沖縄先乗り合同自主トレが29日、「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で始まった。練習を終えた伊藤将、才木、村上は、宜野座村総合運動公園内サブグラウンドに設営された「めんそー路」を見学した。「めんそー路」は、天気が変わりやすい2月の沖縄の天候に対応することを目的として、今年から新たに造られた雨天用走路。全長100メートル、幅3メートル60の圧巻の構造で、芝生の上を選手2人が同時に走ることが