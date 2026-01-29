「ＪＥＳＣＯカップ・平和島劇場開設１６周年記念」（２９日、平和島）前節の優出エンジンを獲得した占部一真（３４）＝福岡・１１７期・Ｂ１＝が初日１Ｒで６コースから２着と好走。レース後は「満足です」と上々の結果を残して笑みをこぼした。仕上がりに関しては「スタートはしやすい感じ。行き足は悪くないのかな。伸びて行く感じはないけど、回ってからの押し感も悪くないです」とまずまずの評価。「ペラはまだもらった