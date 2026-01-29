BTSメンバーJIMIN（ジミン＝30）のソロ曲「Who」が、ミュージックカナダでダブルプラチナシングル認証（19日付）を獲得した。カナダの音楽産業を代表するミュージックカナダは、デジタルダウンロード、ストリーミング回数、実物シングル販売量を合算して認証を付与し、シングル基準でゴールド4万、プラチナ8万、ダブルプラチナ16万ユニット以上の販売を基準とする。「Who」は24年7月19日のリリース以来、カナダで安定した成果を出