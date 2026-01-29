2025年1年間に民間企業などが輸入したコメの量が2024年の95倍に増え、過去最多となりました。財務省が発表した貿易統計によりますと、2025年1年間の民間によるコメの輸入量は、9万6834トンでした。2024年の1015トンから約95倍に増え、過去最多となりました。「令和の米騒動」を受け、企業は高い関税を払っても割安感のある輸入米で採算が取れると判断し、輸入の動きが広がったとみられています。農林水産省によりますと、スーパー