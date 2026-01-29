ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、1月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。佐賀県上峰町の「佐賀牛サーロインステーキ 500g」を100個限定で17,000円、北海道三笠町の「ゆめぴりか3kg×ななつぼし3kg」を150個限定で15,000円、山形県鶴岡市の「庄内砂丘メロン（赤肉）約4.5kg」を200個限定で11,000円、高知県大川村の「土佐はちきん地鶏 むね肉2kg」を200個限定で10,000円