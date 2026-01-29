東北地方では、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、３０日夜遅くにかけて、大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。 【画像】今後の東北・全国の天気 ［気象概況］日本付近は、３０日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。また、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。このため、東北地