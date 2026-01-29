2025年11月、石川県金沢市の路上で、10代前半の女性2人の体を触ったとして、石川県の職員が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、石川県の石川土木総合事務所に勤務する43歳の男です。石川県によりますと、43歳の男は事件を起こした日は年次有給休暇を取得していて、容疑を認めているということです。被害者との間に面識はありませんでした。石川県の高橋実枝総務部長は「厳正に対処するとともに、綱紀粛正を徹