大谷翔平と山本由伸のWBC出場に米メディアが懸念を示した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平と山本由伸は、3月のWBCでともに侍ジャパンの一員としてプレーすることになる。そこで気になるのが、激戦を戦い抜く上で起きるケガのリスクだ。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた米ポッドキャスト番組『Dodgers Territory』に出演したクリント・パシラス氏が、「私が最も気にかけていることは