「屋根雪が重く、耐えられなくなる危険」立て続けに大雪が襲う中、石川県内では、降った雪が解け切らないまま、その上に新たな雪が降り積もり、住宅の屋根が重みに耐えられなくなることが懸念されます。29日午前、石川県金沢市の山間部・湯涌温泉近くにある築45年の木造住宅。屋根の上には70?ほどの雪が積もり、雪下ろしが行われました。屋根には先週末に降った大量の雪が残ります。29日夕方から再び予想される雪のピークを前に、