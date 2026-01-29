昨年のクリスマス前からハワイに長期滞在中の女優・秋野暢子が４１日間の長期滞在を終え、日本に帰国することを報告した。秋野は２０２２年６月にステージ３の頸部食道がんと診断され、治療を受け、２３年に「寛解」を報告している。２９日のＳＮＳで「今回のハワイは４１日間とロングステイでした」と報告。「素敵なコンドミニアムをお借りして。娘夫婦に孫も一緒に過ごす時間もあって。有り難いバケーションになりました」と