女優の石田ゆり子（５６）が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、トレーニング姿を公開した。石田は「地味ーーなトレーニングですがこれすごいキツいんですーー」とつづると、片手でボールを持ち上げてトレーニングする様子をおさめた動画をアップ。さらに「でもなんというかコツコツやるのが好きなのは子供の頃毎日泳いでいた習慣があって、続けないとむしろ，なんだか調子狂っちゃうからなのです。わりとコツコツ型