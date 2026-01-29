内閣府が入る庁舎＝東京都千代田区内閣府が29日発表した1月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比0.7ポイント上昇の37.9となり、2カ月ぶりに改善した。内閣府は基調判断を「持ち直している」で据え置いた。調査期間は1月7〜20日。指数を構成する4項目のうち「暮らし向き」と「雇用環境」がそれぞれ0.9ポイント上がった。「収入の増え方」は0.7ポイント上