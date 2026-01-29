初ダートの南部杯で２着に好走し、砂適性を示したシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が、フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場、ダート１６００メートル）に向けて美浦に帰厩したことを２９日、キャロットクラブがホームページで発表した。前走のチャンピオンズＣは勢い良く先行するも、息切れして１１着。今春、定年を控える国枝調教師は、ラストＧ１で好勝負となるか注目が集まる。