東京・品川区で、トラックに積まれたショベルカーが高架にぶつかり、現場は通行止めが続いています。29日午前7時半すぎ、品川区南大井で、「重機を高架にぶつけてしまった」と運転手から110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックの荷台に積んでいたショベルカーが高架にひっかかり、動けなくなったということです。運転手にけがはありませんでした。ショベルカーが故障し、動かせなかったため現場付近は通行止めになり