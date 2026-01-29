ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年2月7日（土）〜2月9日（月）までの3日間限定で、人気商品「にくにくにくバーガー」を、神奈川県内のモスバーガー89店舗（一部店舗を除く全店）で販売する。※文中価格は全て税込表記【写真】昨年復活販売した時の店舗の様子積極的にアピールしていた2017年6月にテレビ番組の企画から誕生したメニュー「にくにくにくバーガー」。発売直後から話題になった同メニューは、2017年7月