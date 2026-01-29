メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方、30日にかけて再び大雪の恐れ。高速道路では事故を未然に防ぐために「予防的通行止め」の検討が始まっています。 「ネクスコ中日本にある防災対策室では、あすにかけて予想される寒波や雪に向けた対策会議が開かれています」（西尾菜々美アナウンサー） ネクスコ中日本では、雪の影響で高速道路での事故や立ち往生を未然に防ぐため、「予防的通行止め」を実施するときがあ