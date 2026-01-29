味の素AGFは1月14日、「『ふぅ。』マスター養成プロジェクト」の施策として「?幸せのメカニズム?講演会&振(ふぅ)り返り会」を実施した。武蔵野大学ウェルビーイング学部長の前野隆司教授を講師に招き、幸福学の講義とグループワークを行い、ウェルビーイングや理想の「ふぅ。」について理解を深める取り組みだ。当日は、オンライン含め同社社員73人が参加した。「まずは社員から幸福に」。幸福学の講義とグループワークを社内