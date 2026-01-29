静岡･長泉町の40代会社員の男性が、警察官や検察官をかたるうその電話をきっかけに、現金約1000万円をだまし取られる被害に遭い、警察が特殊詐欺事件として調べています。警察によりますと、2025年12月3日、長泉町の40代会社員の男性の携帯に、警察官や検察官などをかたる人物から国際電話番号を通じて電話があり、「押収した数百枚のキャッシュカードの中からあなたのカードが見つかりました」「あなたに逮捕状、資産