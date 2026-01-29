２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．７５ポイント（０．１６％）高の４１５７．９８ポイントと３日続伸した。投資家心理が上向く流れ。中国経済の持ち直しや、当局の景気支援策に対する期待感が引き続き支えだ。国内景気の下押し要因のひとつ、不動産不況の長期化に歯止めをかけるため、当局が本腰を入れつつある。現地メディアは２８日、中国当局がデベロッパー向けに、融資規制「三条紅線」（