お笑い芸人の椿鬼奴（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。韓国の5人組グループのTOMORROW X TOGETHERとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「輝きが人間離れ」TOMORROW X TOGETHERと一緒に写る椿鬼奴＆よしこ椿は「TOMORROW X TOGETHERさんのライブに行かせていただきました！」と報告。「立て続けに歌って踊って無限体力で人間離れしてました。パフォーマンスすべて素晴らしく輝きが人間離れしてました