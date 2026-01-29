気象台は、午後4時48分に、なだれ注意報を喜多方市、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・喜多方市、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表（雪崩注意報） 29日16:48時点会津では、大雪やなだれに注意してください。浜通りでは、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中通り、浜通りでは、低温に注意してください。【なだ