来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー男子代表の相原史郎（25、小泉スキークラブ）が29日、W杯転戦中のオーストリアからオンラインで会見を行った。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個今季は1月11日W杯スラローム第9戦で25位に入り、自身初のワールドカップポイントを獲得、その後のヨーロッパカップでは15位、9位と好調をキープ